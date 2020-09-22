قالت سلوى زكي، رئيس مدينة رشيد، إن المدينة أطلقت حملات لتحذير المواطنين وتنبيههم بإمكانية حدوث فيضان، خلال الفترة المقبلة، باستخدام سيارة تجوب الشوارع، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف إعلام أكبر قدر من المواطنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن الحملة وجهت المواطنين بإزالة الأقفاص السمكية وحصاد الأرز قبل الغمر بالمياه، قائلة إن عدم إزالة الأقفاص السمكية يتسبب في عبء على المدينة.

وأوضحت أن بقاء الأقفاص مع الفيضان يؤدي إلى نفوق الأسماك وتلوث في النيل، مؤكدة أن البعض المواطنين استجابوا للحملات بإزالة أقفاص الأسماك وزراعات الأرز.

ولفتت رئيس مدينة رشيد إلى توجيهات الدكتور هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالاهتمام بالمواطن، متابعة: «أهم شيء إدارة الأزمة لعدم حدوث خسائر لأي أحد».

وتابعت أنها شكلت خمس مجموعات عمل تحوي شخصًا من هيئات؛ الزراعة والري والوحدة المحلية وحماية النيل، لضمان أن كل إنسان تتم المحافظة عليه، قائلة إن المجموعات تدخل جميع أراضي طرح النهر.

وترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أول أمس الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر، وذلك بعد عودته من أسوان، حيث تفقد السد العالي وقناة مفيض توشكى وخزان أسوان.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، فقد وجه عبد العاطي بضرورة المتابعة المستمرة لفيضان النيل وشبكة الترع والمصارف واستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول القادم.