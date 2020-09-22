شركات الطيران العالمية تطالب بفرض تحليل كورونا على المسافرين

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، إن فرض تحليل الكشف عن فيروس كورونا على المسافرين من جميع دول العالم هو الأمل الوحيد لإنعاش الطلب على رحلات الطيران في ظل عدم وجود لقاح مضاد للفيروس حتى الآن.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد قوله في مؤتمر إعلامي، اليوم الثلاثاء، إن إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة للمسافرين من كل دول العالم والذي سيكون متاحا في الشهر المقبل، سيلغي الحاجة إلى إخضاع المسافرين للحجر الصحي الذي "يقتل السوق" حاليا.



وفي حين أن الدعوة إلى إجراء التحليل السريع للكشف عن فيروس كورنا لدى المسافرين ليست جديدة، فإن النظرة المستقبلية أصبحت أكثر قتامة بالنسبة لشركات الطيران التي تجري تقييما لموسم الصيف المخيب للآمال مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وعودة القيود على الحركة مما بدد الامال في تعافي صناعة الطيران في العالم.



وكانت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنها تعتزم شطب المزيد من الوظائف والاستغناء عن المزيد من طائرات أسطولها الجوي، في حين حذر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس-كيه.إل.إم من احتمال لجوء الشركة لشطب المزيد من الوظائف. كما خفضت شركة السياحة الألمانية "توي" توقعاتها بالنسبة للطاقة التشغيلية حتى نهاية العام الحالي.



وقال دي جونياك إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي سيسعى إلى إقناع حكومات العالم بأهمية تطبيق التحليل السريع للكشف عن فيروس كورونا على المسافرين من خلال منظمة الطيران المدني الدولية، مضيفا أن كل شركات الطيران الأعضاء في أياتا تؤيد الاقتراح. ويلقي الاتحاد الذي يمثل مصالح شركات الطيران في العالم على القيود التي فرضتها دول العالم لمنع انتشار الفيروس بالمسؤولية عن انهيار الطلب على الرحلات الجوية.



وبحسب أياتا فإن اختبار الأجسام المضادة السريع لا يتكلف أكثر من 10 دولارات للشخص الواحد ويعطي نتيجة خلال 15 دقيقة بنسبة دقة تبلغ 97 في المئة ويجريه موظفون لا يحتاجون إلى تدريب طبي متخصص، وسيتيح لدول العالم تخفيف القيود المفروضة على القادمين إليها من الخارج.