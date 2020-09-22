اليونان: عقد الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية مع تركيا في إسطنبول قريبا

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية عقد الجولة الـ61 من المحادثات الاستكشافية مع تركيا في إسطنبول قريبًا.

وقال ستيليوس بيتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أمس الاثنين، إن بلاده بصدد استئناف محادثات مع تركيا بشأن المناطق البحرية، بينما قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية في تركيا، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تحديد مكان انعقاد المباحثات المباشرة بين تركيا واليونان، مضيفا: "لكن التحضيرات مستمرة".

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر إقليمي حول الأزمة في شرق المتوسط، مجددًا استعداد بلاده للحوار مع اليونان لخفض التوترات المتعلقة بالتنقيب التركي عن مصادر الطاقة هناك والرفض اليوناني لذلك.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات قائمة بين أنقرة واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي.

وتنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما، فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.

وتشترك الجارتان في عضوية حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف شديد بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط، واحتدم التوتر الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب اليونان بالسيادة عليها.

وعادت السفينة "أوروتش رئيس" لميناء في تركيا، يوم الأحد، للخضوع لما وصفته أنقرة بأعمال صيانة دورية، واعتبرت اليونان هذا التحرك خطوة إيجابية مبدئية لتهدئة التوتر.

وقال بيتساس للصحفيين: "نحن على وشك استئناف المحادثات الاستكشافية لكن الموعد المحدد لذلك يعتمد على كلا الطرفين.. اليونان وتركيا المشاعر طيبة".

وكانت مناقشات سابقة بين أثينا وأنقرة على ترسيم حدود المناطق البحرية قد انهارت في 2016، وقالت وسائل إعلام يونانية إن المحادثات الاستكشافية قد تبدأ في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.