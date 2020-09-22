إصابة 10 أشخاص بينهم ستة أطفال إثر سقوط لعبة في مدينة ملاهي بمطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان، إن مستشفي مرسي مطروح العام، استقبلت 10 مصابين بينهم ستة أطفال، إثر سقوط أحدي الألعاب في مدينة الملاهي "الصاروخ" وذلك بعد انقطاع سير التشغيل أثناء ارتفاعها.

واستقبلت المستشفى كل من "امل صلاح الدين عاشور 52 سنه الإسكندرية"، "احمد أشرف مصطفى 10 سنوات الإسكندرية"،

"مريم جرجس ظاهر 15 سنه الجيزه الهرم"، "نادين محمد السيد 10 سنوات الإسكندرية"، "ناديه حسنى حسن 39 سنه الإسكندرية"، "نرمين حسني حسن 35 سنه الاسكندريه"، "يوسف محمد السيد 10 سنوات في الإسكندرية"، "يوسف جرجس ظاهر 11 سنه الجيزه الهرم"، "محمد اشرف عبد الله 23 سنه القاهرة"، "ركان محمد السيد 7 سنوات".

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن حالتهم ما بين اشتباه كسر بالعمود الفقري، نتيجة الهبوط المفاجئ بلعبة الصاروخ بملاهي البوسيت، وتم نقلهم من خلال ستة سيارات إسعاف.