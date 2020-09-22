الأرصاد اليابانية: العاصفة المدارية دولفين تقترب من المناطق الشرقية والشمالية للبلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تقترب العاصفة المدارية العنيفة دولفين من المناطق الشرقية والشمالية للبلاد ابتداء من يوم الخميس وحتى يوم الجمعة المقبلين.



وقالت الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن العاصفة تكونت فوق المياه جنوب اليابان في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وتتحرك شمالا باتجاه شمال شرق بسرعة نحو 20 كيلومترا في الساعة، مضيفة أن العاصفة محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى ما يزيد عن 180 كيلومترا في الساعة.



وتتوقع الأرصاد أن تقترب العاصفة من المناطق الشرقية والشمالية لليابان وقد تصل لليابسة في منطقتي كانتو وتوكاي ابتداء من يوم الخميس وحتى يوم الجمعة المقبلين.



ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية من منطقة توكاي وحتى توهوكو، كما أنه من المحتمل أن تشهد المناطق الساحلية أمواجا عنيفة.



وقد تسقط أمطار غزيرة على طول ساحل المحيط الهادئ لكل من الأجزاء الشرقية والغربية للبلاد بحلول مساء الثلاثاء وأن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.