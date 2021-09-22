محافظ شمال سيناء يشهد ختام برنامج تطوير الأداء التدريسي

شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ختام فعاليات البرنامج التدريبي لأساسيات تطوير الأداء التدريسي لمعلمي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية للغات بالمحافظة، والذى نظمته كلية التربية بجامعة العريش.

وأكد المحافظ، أهمية هذا البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المعلمين في التخصصات المختلفة وسد احتياجات المدارس الرسمية للغات والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بهدف رفع كفاءة المعلمين والطلاب وتوفير معلمين مؤهلين للعمل بالمدارس وتأهيل المعلمين الجدد للتدريس بالتزامن مع تطوير العملية التعليمية.

وأضاف الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، أهمية البرنامج الذى استمر لمدة 3 أيام بمنحة أساسيات تطوير الأداء التدريسي لمعلمي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والمتميزة، وتزويدهم بمهارات التواصل مع الطلاب واستراتيجية التدريس بتلك المدارس.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المديرية مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية لتنمية مهارات مختلف المعلمين والمعلمات بالتعاون مع جامعة العريش، منوهًا الى سابق تنفيذ برامج لتنمية مهارات معلمي اللغتين الإنجليزية والفرنسية تكنولوجيا من خلال عمل مجموعه من التطبيقات الحديثة لمتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة واستعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأشار الدكتور أحمد عبد العظيم سالم المتحدث الرسمي لجامعة العريش، إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه بالمحافظة، وأقيم بالتعاون بين جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث استفاد منه أكثر من 100 معلم ومعلمة بالمدارس، وأنه فى ختام البرنامج قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم الأساتذة القائمين بالتدريب ومنحهم شهادات تقدير، وهم كل من: أساتذة قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية، الدكتور أحمد عفت مصطفى، الدكتور عاطف سالم حسن، الدكتور مهدى عبد الله النصايرة، الدكتورة إيمان لطفى، الدكتورة فتحية لافي، والدكتور كمال طاهر.

وأكد المحافظ على أهمية هذا البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المعلمين فى التخصصات المختلفة وسد احتياجات المدارس الرسمية للغات والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بهدف رفع كفاءة المعلمين والطلاب وتوفير معلمين مؤهلين للعمل بالمدارس وتأهيل المعلمين الجدد للتدريس بالتزامن مع تطوير العملية التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على أهمية البرنامج الذى استمر لمدة 3 أيام بمنحة أساسيات تطوير الأداء التدريسي لمعلمي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والمتميزة ، وتزويدهم بمهارات التواصل مع الطلاب واستراتيجية التدريس بتلك المدارس.؟

وأشار إلى مشاركة الجامعة من خلال توفير الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات العلمية انطلاقا من دورها التعليمي وخدمة البيئة المحيطة.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المديرية مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية لتنمية مهارات مختلف المعلمين والمعلمات بالتعاون مع جامعة العريش.

ونوه إلى سابق تنفيذ برامج لتنمية مهارات معلمي اللغتين الإنجليزية والفرنسية تكنولوجيا من خلال عمل مجموعه من التطبيقات الحديثة لمتابعة التطورات التكنولوجية الحديثة واستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأشار الدكتور أحمد عبد العظيم سالم المتحدث الرسمي لجامعة العريش أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه بالمحافظة، وأقيم بالتعاون بين جامعة العريش ومحافظة شمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث استفاد منه أكثر من 100 معلما ومعلمة بالمدارس، وأنه في ختام البرنامج قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم الأساتذة القائمين بالتدريب ومنحهم شهادات تقدير، وهم كل من: أساتذة قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية: الدكتور أحمد عفت مصطفى، الدكتور عاطف سالم حسن، الدكتور مهدى عبد الله النصايرة، الدكتورة إيمان لطفي، الدكتورة فتحية لافي، والدكتور كمال طاهر.