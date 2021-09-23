فاركو يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة عقب انتهاء معكسر القاهرة

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منح مجدي عبد العاطي المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي فاركو، اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب انتهاء معسكر الفريق الأخير فى القاهرة، استعدادا لبطولة الدورى الممتاز.

والذى شهد خوض العديد من المباريات الودية، من أجل تجهيز اللاعبين على المستوى الفني والبدني بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق معسكر فى الإسكندرية فى المرحلة النهائية من الاستعداد للدورى و الذى سينطلق فى أكتوبر المقبل.

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز.

وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.