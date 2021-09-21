منصور العيسوي: المشير طنطاوي وجه تعليمات بعدم إطلاق أي رصاصة على المتظاهرين

نعى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح الثلاثاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إن المشير طنطاوي أدّى دورًا لن يتكرر ثانية في التاريخ المصري.

وأضاف: "واجهنا في 2011 أسوأ فترة في تاريخ مصر على مدار سنوات طويلة، والمشير طنطاوي كان حائط الصد لحماية الدولة".

وأشار إلى أن الدولة شهدت في تلك الفترة حالة من الانفلات الأخلاقي، من قِبل شباب وصفه بـ"المنفلت"، مؤكدًا أن المشير طنطاوي وجه تعليمات للقوات المسلحة والشرطة بعدم إطلاق أي رصاصة على المتظاهرين.

وتابع: "كنت بقول لرئيس الأركان لو ضربت طلقتين في الهواء الناس دي كلها هتجري، لكنه رد بأنه غير مسموح بإطلاق أي طلقة رصاص.. مسحوح تضرب طلقات صوت لكن طلقات رصاص في مواجهة الجموع، هل هنضرب الشعب".

وأكّد أنّ المشير طنطاوي أنقذ مصر والعالم العربي من فتنة كادت تودي إلى أبعد ما يمكن تصوره.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتوّلى المشير طنطاوي إدارة شؤؤون البلاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.