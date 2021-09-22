السودان يدعو الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتفادي الخلافات

دعا السودان، الليبيين إلى التحلي بصوت الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية وتفادي الخلافات التي تعيق سير العملية السياسية والمصالحة الوطنية التي أُنجزت بإرادة وطنية ليبية خالصة ودعم من الإقليم والمجتمع الدولي.



وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام كبير ما رشح من أنباء حول إعلان مجلس النواب الليبي، يوم أمس الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المُعترف بها دوليًا، الأمر الذي قد يهدد المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في 24 ديسمبر من العام الجاري.



وأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أملها من القوى السياسية وجميع أصحاب المصلحة في ليبيا تغليب مصلحة البلاد ومواصلة الحوار والتشاور لحل الخلافات بين أطراف النزاع بما يحقق الأمن والاستقرار وصون الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.