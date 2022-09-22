 لافروف ينتقد تدخل الغرب في حرب أوكرانيا وتزويدها بالسلاح - بوابة الشروق
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لافروف ينتقد تدخل الغرب في حرب أوكرانيا وتزويدها بالسلاح

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 7:52 م | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 7:52 م
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب بالتدخل بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا، حيث تقوم الحكومات بدعم كييف بالأسلحة.

ووصف لافروف موقف هذه الدول بالمثير للسخرية حيث "تقوم بضخ كامل الأسلحة إلى أوكرانيا وتقوم بتدريب قواتها.. وتحاول إطالة أمد القتال إلى أطول فترة ممكنة على الرغم من الضحايا والدمار، من أجل إنهاك روسيا وإضعافها".

وقال إن "هذه السياسة تعني تورط الغرب المباشر في الصراع وتجعله جزءا منه"، في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وبعد إلقاء كلمته، غادر لافروف على الفور. وأشار مراقبون إلى أنه وصل متأخرا عن الاجتماع بحوالي 90 دقيقة.

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