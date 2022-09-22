معسكر «نتنياهو» يحافظ على 61 مقعدا في ثالث استطلاع منذ تفكك المشتركة

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم، أن معسكر بنيامين نتنياهو مازال يُحافظ على 61 مقعدًا لازمة لتشكيل الحكومة، وذلك إذا أجريت الانتخابات الآن.

وهذا هو ثالث استطلاع يُجرى منذ تفكك "القائمة المشتركة" يمنح معسكر اليمين الذي يتزعمه حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، 61 مقعدًا.

وكان حزب "التجمع"، الذي يقوده سامي أبو شحادة، انفصل عن القائمة المشتركة، ذات الغالبية العربية، الأسبوع الماضي. وتضم القائمة الآن، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.

ومنح الاستطلاع حزب الليكود (31 مقعدًا)، وحزب يش عتيد الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يائير لابيد (25 مقعدًا)، وتحالف الصهيونية الدينية (14 مقعدًا)، والمعسكر الوطني بقيادة وزير الدفاع بيني جانتس (14 مقعدًا)، وحزب شاس الديني (8 مقاعد)، وحزب يهوديت هتوراة (7 مقاعد)، وحزب يسرائيل بيتنا (5 مقاعد)، ولكل من حزبي العمل وميرتس اليساريين (5 مقاعد)، ولكل من القائمة الموحدة "الإسلامية" والمشتركة "اليسارية" 4 مقاعد.

وعليه يحصل معسكر نتنياهو على 61 مقعدًا كافية لتشكيل الحكومة.

وفي انتخابات الكنيست السابقة، كانت المشتركة تملك 6 مقاعد، مقارنة بـ 4 الآن. وصب تفكك "القائمة المشتركة" في صالح مُعسكر "نتنياهو" كما كان متوقعًا.

وبقى حزب "التجمع" دون نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست. وبقت كذلك وزيرة الداخلية الاسرائيلية أيليت شاكيد، التي تحالفت مع حزب "البيت اليهودي" دون نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست مطلع نوفمبر المُقبل.