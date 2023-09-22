شبه جزيرة القرم تعود إلى الأضواء مرة أخرى مع دخول حرب أوكرانيا شهرها العشرين

تركزت معارك الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها العشرين اليوم الجمعة، حول شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها بشكل غير قانوني، حيث أعلنت روسيا عن إطلاق صواريخ على مقر أسطولها في البحر الأسود في سيفاستوبول.

وأكد حاكم المدينة الساحلية الذي عينته موسكو ميخائيل رازفوجاييف على تليجرام وقوع الهجمات، وحذر من شن مزيد من الهجمات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الهجوم الأوكراني شمل صواريخ كروز طراز "ستورم شادو"، وصواريخ كروز بعيدة المدى التي تطلق من الجو والتي وفرها الحلفاء لكييف.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على شبكة الإنترنت أضرارا جسيمة لحقت بالمبنى. وأفادت قناة القرم المعارضة على تطبيق تليجرام بوقوع عدة انفجارات قوية، نقلا عن شهود عيان.

وأغلقت السلطات وسط المدينة الساحلية وطلبت من السكان البقاء في منازلهم أو التوجه إلى أقرب ملجأ. وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وبشكل منفصل، قال حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرجي أكسيونوف، على تطبيق تليجرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة صواريخ كروز فوق شبه الجزيرة ، ولكنه لم يحدد عدد الصواريخ التي تم إسقاطها.