برنامج الأغذية العالمي يوسع نطاق دعمه للمتضررين في ليبيا ليصل لـ100 ألف شخص

أعلن برنامج الأغذية العالمي، توسيع نطاق دعمه للمناطق الأكثر تضررا جراء العاصفة دانيال في ليبيا ليصل إلى 100 ألف شخص.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم، أن البرنامج التابع للأمم المتحدة، قال إن المساعدات تشمل مخزونات غذائية توزع في 16 موقعا في مدينة بنغازي على النازحين من درنة التي تم إعلانها مدينة منكوبة.



وفي سياق متصل بحثت لجنة دعم وتنسيق جهود الإغاثة والمساعدات، خلال اجتماع عقد في بنغازي، آلية التنسيق وتوفير الاحتياجات العاجلة للبلديات والمدن المتضررة من السيول والفيضانات بالساحل الشرقي من ليبيا، والعمل على تعزيز التنسيق والتواصل لتنظيم حملات الدعم والمساعدة تحت إشراف اللجان المختصة بمختلف المناطق.



وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا، وأصابت عدة مدن، ما خلف آلاف الضحايا ودمر المباني والممتلكات، وأعلنت السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات مناطق منكوبة.