الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي يقرب العبد إلى الله

هنأ الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول ذكرى مولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر الجاري، قائلا: «كل سنة وكل إنسان بخير، يحق لكل إنسان أن يفرح بهذه المناسبة السعيدة ويعم الخير على الجميع».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة قناة «DMC»، مساء الخميس، أن ذكرى الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف عبر التاريخ تقدم نموذجا فريدا في الجمال حيث تهادي المسلمين بالحلوى وإدخال السعادة والسرور على وجوه الأطفال والكبار تعبيرا عن الفرحة والسعادة بالذكرى الجليلة.

وأضاف أن مظاهر التعبير عن الفرحة تمتد إلى توطيد علاقات صلة الأرحام والمديح والتذكير بالسنة النبوية، إضافة إلى تخصيص الليلة للعبادة مثل الصيام امتثالا بسنة النبي في صيام يوم الإثنين، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله- عليه وسلم- سئل عن صوم الإثنين؟ فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل علىَّ القرآن).

وأوضح أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي وإحياء مظاهر الفرحة من القربات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى.

وقالت دار الإفتاء عبر منشور بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخميس؛ إنه يجوز شرع تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآلة وسلم: «تهادوا تحابوا» ولم يقم دليل على المنع من القيام بهذا العمل أو تقييد ذلك بإباحته في وقت دون وقت.