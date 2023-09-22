وزير الخارجية: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد في ظل ظروف دولية لها خصوصية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد هذا العام في ظل ظروف دولية لها خصوصية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن وضع الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي يشكل ضغوطا على الكثير من اقتصادات العالم، وبخاصة على الدول النامية.

وأشار إلى التأثيرات التي تُحدثها قضية تغير المناخ، لافتا إلى قرب انعقاد COP28 (في نوفمبر المقبل بدولة الإمارات)، حيث حازت هذه القضايا على الكثير من الاهتمام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونوه بالاهتمام الكبير بقضية حفظ السلام، وضرورة إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، مع التقدير بحدوث قصور في هذه المنظومة نظرا للأوضاع الجيوسياسية وحالة الاستقطاب العالمي.

ولفت إلى أن عددا من الأعضاء من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لم يشاركوا في هذه القمة.