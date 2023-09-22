أرمينيا تستعد لاستقبال 40 ألف أسرة نازحة بعد استسلامها في ناجورنو كاراباخ

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن بلاده مستعدة لاستضافة النازحين من منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، بعد استسلامها للقوات الأذربيجانية.

وقال إنه تم إعداد أماكن إقامة لعشرات الآلاف من الأشخاص، على الرغم من أنه لا يرى "أي تهديد مباشر" للأرمن في ناغورنو كاراباخ.

وحذرت سلطات ناغورنو كاراباخ من أن السكان قد يواجهون تطهيرا عرقيا، لكن أذربيجان قالت إنها تسعى إلى "إعادة الدمج السلمي" للمنطقة.





يذكر أن منطقة ناغورنو كاراباخ معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن الغالبية العظمى من سكانها هم من العرقية الأرمنية، وتدعمهم أرمينيا.

واتفقت القوات الأرمنية في ناغورنو كاراباخ على وقف إطلاق النار مع أذربيجان، يوم الأربعاء، بعد 24 ساعة من القتال العنيف.

وبموجب شروط الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة روسية، التزمت قوات كاراباخ المحلية بحل نفسها بالكامل ونزع سلاحها.