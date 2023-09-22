يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، في العاشرة صباح اليوم الجمعة ثاني مواجهاته في كأس العالم للأندية المقامة في سنغافورة، أمام فريق فرانكا البرازيلي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثالثة بتوقيت سنغافورة، العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، ويبحث الأهلي عن الفوز في مباراة الغد لحسم تأهله إلى نهائي البطولة.

وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز على فريق إجنايت الأمريكي بنتيجة 82ـ 76، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم.

وقدم «رجال سلة الأهلي» عرضًا قويًّا بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق، وظهر ‏اللاعبون بمستوى قوي للغاية أمام الفريق الأمريكي.

وتقام بطولة كأس ‏العالم للأندية في سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

وتضم بعثة الأهلي كلا من محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.