المفوضية الأوروبية تعلن تقديم مساعدات مالية جديدة لتونس

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أن تونس ستحصل على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي للعمل على خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من سواحل تونس نحو إيطاليا.

وترتبط دفعات هذه المساعدات باتفاق مثير للجدل قيمته مليار يورو تم توقيعه بين المفوضية الأوروبية وتونس بقيمة مليار يورو، في يوليو الماضي، رغم اتهام الحكومة التونسية بانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المبالغ الإجمالية البالغة قيمتها 127 مليون يورو (135 مليون دولار) مخصصة لمواجهة الموقف العاجل الذي نراه في منطقة جزيرة لامبيدوزا ودعم ميزانية تونس المتعثرة اقتصاديا.

وزارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الجزيرة الإيطالية يوم الأحد الماضي برفقة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بعد الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين الذي يصلون إليها.

وبسبب قربها من مدينة صفاقس التونسية أصبحت جزيرة لامبيدوسا واحدة من لوجهات الرئيسية للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا نحو لسواحل الأوروبية.

وقالت المتحدثة إنه سيتم استخدام نحو نصف الدفعات الجديدة التي سيتم صرفها في الأيام المقبلة، لتمويل سفن خفر السواحل وتجهيزها بأجهزة المراقبة مثل الكاميرات الحرارية وتمويل عمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى أوطانهم.