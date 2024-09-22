صحة غزة: 40 شهيدا و58 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ352 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و58 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و431 شهيدًا، و95 ألفًا و818 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة، في اليوم الـ352 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف بلدة خزاعة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضاف أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت جثامين 4 شهداء من منطقة العطاطرة شرق مدينة رفح، إثر قصف الاحتلال للمواطنين.

وذكر أن طائرة مسيرة من نوع «كواد كوبتر» أطلقت النار صوب مواطنين في محيط «تبة النويري» غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن.