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يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب، اليوم الأحد، ثلاث ندوات ضمن فعاليات اليوم الثالث من دورته الثانية.

وتبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً ندوة عن أفلام معهد السينما.

وتعقد في الساعة الثانية عشرة ظهراً ندوة تحت عنوان "الوطن العربي: بلاتوه سينمائي"، يتحدث فيها المنتج السينمائي والخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف عن علاقة الأفلام بالسياحة.

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

وتعقد الدورة الثانية للمهرجان في الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر 2024، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة.

كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان "الجائزة الخضراء" تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.