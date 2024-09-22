 نتنياهو: وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها في الأيام الماضية - بوابة الشروق
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نتنياهو: وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها في الأيام الماضية

هديل هلال
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 1:21 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 1:21 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده وجهت لحزب الله اللبناني سلسلة من الضربات «لم يكن يتصورها».

وأضاف في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية بموقع «يوتيوب»، اليوم الأحد: «إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعدكم أنه سيفهمها».

وأشار إلى أنه مصمم على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، لافتًا إلى أنه «لا يمكن لبلاده التسامح مع إطلاق النار عليهم».

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية واسعة ضد مواقع لحزب الله وقاذفات صواريخ، ما أدى لتدمير أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحزب، بحسب ما ورد عن الجيش.

من جانبه قال حزب الله اللبناني، إنه «استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين».

وصرح صباح الأحد، أنه «ِقصف مُجمعات للصناعات العسكرية ‏في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا».

وأضاف في بيان، أن هذه الضربات هي «رد أولي على ‏المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء».


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