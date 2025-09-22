مصدر أمني إسرائيلي لقناة سعودية: سنوسع نشاطنا في لبنان حال عدم نزع سلاح حزب الله

قال ‌‏مصدر أمني إسرائيلي لقناة الحدث السعودية، إن حزب الله اللبناني يحاول إعادة ترميم نفسه ما يستدعي يقظة مستمرة.

وأضاف المصدر، اليوم الاثنين، أن المطلوب أن يُجرَّد حزب الله كليًا من السلاح، مؤكدا أنه لا يوجد مكان لحالة رمادية في هذا الإطار.

وأشار إلى أن من يبني قدرة عسكرية ضد إسرائيل ليس محصنًا سواء كان ناشطًا أو قائدًا رفيعًا، مؤكدا أنه لا مهلة زمنية محددة للبنان (لنزع سلاح حزب الله) لكن إسرائيل لن تنتظر طويلًا، وفق تعبيره.

ولفت المصدر إلى أنه إذا لم يُنفَّذ نزع سلاح حزب الله فستوسع إسرائيل نشاطها داخل لبنان.

وتابع: «العام المقبل حاسم وسنتدخل في لبنان إذا لم تُتخذ خطوات عملية ضد سلاح حزب الله».

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 شهيدًا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.