إصابة ضابط إسرائيلي برصاص شمالي قطاع غزة

- إجمالا أصيب 6271 عسكريا منذ بداية الحرب

أصيب ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، برصاص في شمالي قطاع غزة، الذي تشن عليه تل أبيب منذ نحو عامين حرب إبادة جماعية.

وقال الجيش في بيان: "أُصيب ضابط عسكري بجروح متوسطة صباح اليوم الاثنين".

وأرجع إصابته إلى "إطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي قطاع غزة".

و"نُقل الضابط إلى مستشفى لتلقي العلاج"، وفقا للبيان.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.

ورغم الإبادة المستمرة، تعلن فصائل فلسطينية في غزة بوتيرة شبه يومية قتل وإصابة عسكريين وتدمير آليات للجيش، عبر عمليات توثق بعضها بصور وفيديوهات.

​​​​​​​وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442​​​​​​​ فلسطينيا بينهم 147 طفلا.