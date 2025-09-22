 وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 1:27 م القاهرة
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 1:15 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 1:15 م

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 64، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة تحمل على متنها سلالاً غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعاة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

