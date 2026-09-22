في خطوات بسيطة يمكن لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات للتعليم العام والتعليم الفني سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة إلى الذهاب لمنافذ السداد التقليدية.

- خطوات سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية:

1- الدخول على منصة مصر الرقمية عبر الرابط https://digital.gov.eg/

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3- اختيار «خدمات التعليم»، ومنها خدمة «سداد المصروفات أونلاين».

4- إدخال الرقم القومي للطالب

5- اختيار سداد المصروفات الدراسية

6- استكمال عملية السداد من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها، مع إمكانية الاحتفاظ بالفاتورة وطباعتها عند الحاجة.

وكانت الخدمة قد أُطلقت عبر منصة «مصر الرقمية» في فبراير الماضي، في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمستخدم سداد المصروفات لنفسه كطالب، أو لأبنائه كولي أمر، أو لطالب آخر باستخدام الرقم القومي للطالب، على أن يكون لديه حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية، وألا يقل عمر صاحب الحساب عن 15 عامًا.