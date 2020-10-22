مجلس النواب اللبناني يحدد يوم غد لإجراء استشارات تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن مجلس النواب اللبناني عن جدول استشارات تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث يجريها غدا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مع أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين.



ويقوم رئيس الوزراء المكلف بموجب هذه الاستشارات - والتي لا تحمل صفة الإلزم له خلال عملية تشكيله للحكومة الجديدة، على عكس الاستشارات النيابية الملزمة لتسميته رئيسا للوزراء – باستطلاع آراء النواب والوقوف على مطالبهم في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع.



وتُستهل الاستشارات النيابية غير الملزمة، في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا، حيث يستطلع رئيس الوزراء المكلف رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري، يليه رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي، على أن يعقبه رئيس الحكومة الأسبق النائب تمام سلام، ثم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي.



ومن المقرر أن يستمع الحريري أيضا إلى آراء الكتل النيابية والنواب المستقلين وفق الترتيب التالي: كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) - تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) - كتلة المستقبل (تيار المستقبل) - كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) - كتلة التكتل الوطني (تيار المردة) - كتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي).



كما تشمل الاستشارات كتلة الوسط المستقل (تيار العزم) - الكتلة القومية الاجتماعية (الحزب السوري القومي الاجتماعي) - كتلة اللقاء التشاوري (تجمع للنواب السُنّة حلفاء حزب الله) - كتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) - كتلة النواب الأرمن (حزب الطاشناق) - كتلة ضمانة الجبل (الحزب الديمقراطي اللبناني)، كما يشمل الجدول 10 نواب مستقلين.



وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في وقت سابق من اليوم والتي أفضت إلى اختيار 65 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.



وحصد الحريري أصوات الرئيسين السابقين للحكومة نجيب ميقاتي وتمام سلام، ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، إلى جانب التكتلات النيابية لكل من: تيار المستقبل، وتيار المردة، والحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار العزم، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب الطاشناق، وحركة أمل، بالإضافة إلى 6 نواب مستقلين.