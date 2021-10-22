السفارة الروسية في صربيا: لا نعترف بقرار حكومة كوسوفو طرد اثنين من دبلوماسيينا

أعلنت السفارة الروسية لدى صربيا بعد قرار رئيسة حكومة كوسوفي فيوسا عثماني، طرد دبلوماسيين روسيين، أنها "لا تعترف بهذا القرار".

يذكر أن رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، أعلنت أنها وجهت بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس "لتهديدهما الأمن القومي والنظام الدستوري" في بلادها، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت: "هياكل جمهورية كوسوفو حازمة في محاربة التأثير الضار لروسيا وتوابعها في المنطقة، والتي تعمل على تدمير إنجازاتنا وإنجازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لذلك، فإننا سوف نواصل العمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين والأوروبيين لمنع كوسوفو ومنطقتنا من السقوط ضحية لطموحات روسيا المزعزعة للاستقرار".

ووفقا لفيوسا، فإن "أنشطة الدبلوماسيين الروسيين أضرت بالأمن القومي والنظام الدستوري للجمهورية