قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن عدد جرعات لقاح كورونا في مصر بلغ 62 مليونًا حتى الآن، مؤكدًا على أن الاحتياطي الموجود يكفي لتلقيح المواطنين المستهدفين.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «النيل للأخبار»، مساء الجمعة، أن عدد من تلقوا اللقاح في مصر يقترب من 22 مليون مواطن، لافتًا إلى إعطاء أكثر من 32 مليون جرعة حتى الآن.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك احتياطيًا من لقاح كورونا إضافة إلى ما تنتجه في مؤسسة المصل واللقاح «فاكسيرا»، قائلًا إن الدولة تستهدف تلقيح 40 مليون مواطن ضد «كوفيد - 19»، قبل نهاية العام الجاري.

وعن موعد بدء الفئات الأقل من 18 عامًا ضد كورونا، أوضح مستشار الرئيس للصحة أن الدولة تدرس اللقاحات التي أجيزت عالميًا وأجريت عليها التجارب السريرية الإكلينيكية لتلك الفئات.

وأعلن عن البدء بتلقيح الطلاب ما بين 18 إلى 16 عامًا ضد كورونا، وفي مقدمتهم الطلاب الجامعيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، عند امتلاك وفرة من التطعيمات تغطي تلك الفئات العمرية، موضحًا أن الغالبية العظمى من العاملين في قطاع التعليم تم تلقيحهم ضد الفيروس.