 أستراليا: الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات بشأن التجارة الحرة للمرة الثانية - بوابة الشروق
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أستراليا: الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات بشأن التجارة الحرة للمرة الثانية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 5:55 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 5:55 م

قال وزير التجارة الأسترالي، دان تيهان، إن الاتحاد الأوروبي أجّل للمرة الثانية محادثات تجارية مع كانبيرا؛ وذلك تعبيرًا عن تضامن التكتل مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات.

وذكر راديو "بي بي سي" البريطاني، اليوم الجمعة، أن أستراليا كانت قد ألغت الشهر الماضي عقدًا بقيمة 40 مليار دولار مع فرنسا لشراء غواصات، بعد عقدها شراكة جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا عرفت باسم تحالف "أوكوس" واتفقت عوضًا عن ذلك على شراء غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

وفي السابق، كان الاتحاد الأوروبي قد أرجأ الجولة الـ12 من المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع أستراليا لمدة شهر حتى نوفمبر.

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