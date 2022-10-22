أحيا المطرب خالد سليم، حفلا عنائيا، مساء اليوم الجمعة، علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية وذلك ضمن حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٣١، وذلك بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.



وبدأ خالد سليم حفله بتحية الجمهور السكندري قائلا "حبايب قلبي حتة مني"، وقدم باقة مختارة ومتنوعة من أغنيات زمن الفن الجميل والطرب الأصيل بالإضافة إلي عدد من أغانيه التي قدمها علي مدار مشواره الفني المتميز، وسبقه فاصلا غنائيا للفنان التونسي الكبير محمد الجبالي، ونجوم الأوبرا الفنانة مروة حمدي والفنانة ندي غالب والفنان محمد الخولي والفنان ياسر سعيد .



يشار إلي أن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يتواصل لمدة 15 يوما متتالية فى الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل ويضم 39 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 99 فنان من 9 دول عربية هى مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، ويقام على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة النافورة، الصغير ، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور.