صلاح يحقق رقما سلبيا أمام نوتينجهام بعدم التسجيل في شباكهم

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حقق الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا سلبيًا اليوم أمام فريق نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر فريق ليفربول اليوم من فريق نوتينجهام بنتيجة 1-0، على ملعب «سيتي جراوند».

ووفقا لشبكة «سكواكا»، فإن محمد صلاح قد واجه 28 فريقًا في الدوري الإنجليزي منذ مجيئه إلى ليفربول، وسجل في 26 منهم.

وأصبح فريق نوتينجهام فورست هو ثاني فريق يفشل صلاح في التسجيل فيه، بعد سوانزي سيتي.

وفشل محمد صلاح في التسجيل في شباك نوتنجهام، رغم إتاحة أكثر من فرصة له.