متحدثة أونروا تحذر: بدون وقود لن نتمكن من تسيير قوافل المساعدات داخل قطاع غزة

شددت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تمارا الرفاعي، على أهمية دخول مئات شاحنات المساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أهمية إدخال الوقود إلى القطاع.

وقالت خلال لقاء لفضائية «العربية»، صباح الأحد، إن «المفاوضات أسفرت عن دخول بعض المساعدات الإنسانية والأدوية والأغطية والمياه النظيفة»، ذاكرة أن الجانب الفلسطيني لن يتمكن من استقبال تلك الشاحنات بدون وقود.

وأضافت: «بدون وقود لن نستطيع أن نسير القوافل داخل القطاع وتشغيل محطات تحلية المياه، في غزة هناك شح شديد للماء الصالح للشرب، والوقود يجب أن يكون على رأس أولويات ما يدخل إلى القطاع».

ولفتت إلى أهمية وصول المساعدات إلى كل من يحتاج إليها في الشمال والوسط والجنوب، مشددة على أهمية عدم حصر تحرك المنظمات الإغاثية والإنسانية وتوزيع المساعدات في منطقة بعينها.

وأكملت: «سكان القطاع تتضرروا مما حدث على مدار الأسبوعين الماضيين، لابد من الوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية والسماح لعناصر أونروا بحرية الحركة».

وذكرت أن المدنيين يعتمدون الآن على غلي المياه لاستخدامها في طهي الطعام والشرب، معقبة: «لو لم يحصلوا على الماء والغاز والوقود لغلي المياه، فهناك كارثة إنسانية ستبدأ».