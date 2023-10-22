استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، تناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة، إذ أكد الملك ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وكسر الحصار.

وشدد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرًا من استمرار الحرب على القطاع، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

ودخلت اليوم الأحد، الدفعة الإغاثية الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

وتتكون القافلة الثانية من 17 شاحنة؛ محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمساعدات اللازمة للأشقاء في فلسطين.

وذكر مراسل القناة أن «الهلال الأحمر المصري دفع بـ 3 شحنات ضمن قافلة المساعدات لغزة»، موضحًا أن «هذه الشاحنات جرى تجهيزها خلال الساعات الماضية، وتحديدا ليلة الأمس».

وارتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة خلال 48 ساعة إلى 37 شاحنة، بعد أن وصل أمس 20 شاحنة للأراضي الفلسطينية عبر الهلال الأحمر المصري، والتي سلمها لنظيره الفلسطيني بالتعاون مع الأونروا، لتوزع على المستشفيات والمواطنين الأكثر حاجة.