ما هي أدوات الزينة في مصر القديمة؟

اعتنى المصري القديم بنظافة البدن والملبس والمسكن، كما كان يدلك جسده بالزيوت ‏العطرية، واهتمت النساء بالتجميل والتزيين، وكان هناك مصففون للرجال، وأخريات للنساء.



وعرف المصريون القدماء التزين ‏بالحلي، وتميزت مصوغاتهم بالدقة الفنية العالية وجمال التشكيل، واستمدت العناصر الزخرفية ‏من الطبيعة مثل نبات البردي والنخيل، وزهرة اللوتس والأحجار الكريمة، واستخدموا التمائم ‏التي اعتقدوا أنها تحميهم من قوى الشر، بحسب الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار.



فيما حرصت المرأة بصفة خاصة على الاهتمام بزينتها واستخدمت المجوهرات والقلائد والحلى ‏والأساور والعقود والأقراط، فضلًا عن صناعتها كل ما تحتاج إليه من أدوات ‏الزينة، والتي جاءت من بينها "الأمشاط المختلفة لتصفيف شعرها، والمرايا من الذهب أو الفضة".



فيما صنعت المرأة ‏المصرية القديمة العطور، وتفننت في استعمالاتها، وعرفت كيف تستخرجها بنفسها لتصنع عطرها ‏المميز؛ لذا اهتمت بزراعة النباتات العطرية، وزهورها في حديقة منزلها، بالإضافة إلى تعرفها على صبغة الشعر، حيث كانت من أولى المواد المستخدمة في ‏الصبغة الحناء.



فيما تعرفت على كيفية طلاء الشفاه، كما اهتمت بالعيون الكحيلة المستطيلة، حيث كان يعتقد أن ‏الكحل يحمى العيون من الرمد والحساسية.



ويضم متحف آثار تل بسطا العديد من نماذج الحلى، وبعض المرايا والمكاحل.