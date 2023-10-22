أكد حسين لبيب، رئيس مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك أنه لا مجال لعودة التجاوزات في الأبيض، موجهًا الشكر لجميع المتنافسين في انتخابات النادي التي أُقيمت مساء الجمعة.

وكتب حسين لبيب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "أتشرف وزملائي أعضاء مجلس الإدارة بتقديم التهنئة لحضراتكم على الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم".

وأضاف: "كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم، والشكر موصول إلى السادة أعضاء الهيئة القضائية ومسئولي الجهة الإدارية وكافة الجهات المعنية على جهدهم الكريم".

وتابع: "لا يفوتنا شكر جميع المرشحين على مشاركتهم الإيجابية، ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال، والتي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف وتدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل".

وأكمل: "في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ نادينا لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر.. إنه الأمل والفرحة والشعور بالمسؤولية، ونؤكد مجددًا أننا ندرك ونشارك حضراتكم أمالكم وطموحاتكم وسوف نسعى معكم لتحقيقها والانتقال بنادينا للمكانة التي تليق به".

وواصل: "سوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها، وصولًا إلى آمال تاقت إليها نفوسنا، حيث اعلاء المصلحة العامة.. لا مجال للتجاوزات، ولا إقصاء لأحد.. قلوبنا وعقولنا مفتوحة وأيدينا مبسوطة للجميع".

وأتم حسين لبيب منشوره قائلًا: "نحترم كل الأطراف وندعوهم للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة ولنؤكد معًا أن شعار الزمالك أولًا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعه رياضيه في مصر".

يُذكر أن مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك يضم حسين لبيب رئيسًا للمجلس، وهشام نصر، نائبًا للرئيس، وحسام المندوة، أمينًا للصندوق، بالإضافة لعضوية أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.