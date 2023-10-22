الأمم المتحدة تحذر من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من فيضانات شديدة ورياح مدمرة في اليمن، تزامنا مع بدء تأثيرات الإعصار تيج.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، إن "الحالة الإعصارية تيج تؤثر على أرخبيل سقطرى برياح وأمطار قوية، وهي في طريقها للتطور إلى إعصار استوائي شديد مع تأثيرات محتملة على محافظة المهرة شرقي اليمن والحدود مع سلطنة عمان".

وأضافت المنظمة، أنه "من المحتمل حدوث رياح مدمرة وعواصف خطيرة وفيضانات شديدة مع اقتراب النظام من سواحل اليمن".

وحثت المنظمة الأممية مدراء الشئون الإنسانية وصناع القرار على أخذ العاصفة الإستوائية تيج بعين الاعتبار في خططهم، ومراقبة الوضع، مشيرة إلى أنه يمكن للأنظمة الاستوائية أن تتطور بسرعة وتسبب أضرارا واسعة النطاق أثناء الهبوط.

ونصحت المنظمة الصيادين اليمنيين بعدم الصيد في البحر العربي، بسبب هذه الحالة المناخية.