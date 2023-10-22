أوستن يشير لاحتمال تصاعد الهجمات على الأمريكيين في الشرق الأوسط

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأحد، من احتمال حدوث "تصعيد كبير" للهجمات على القوات والمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وقال الوزير لويد أوستن لبرنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية: "نرى احتمالا لتصعيد كبير في الهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة"، وفقا لوكالة رويترز.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، أدت إلى استشهاد 4651 فلسطينيا، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.