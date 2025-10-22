صحفي وصحفية مسجونان فى بيلاروس وجورجيا يفوزان بجائزة الاتحاد الأوروبي الأبرز في حقوق الإنسان

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الأربعاء، فوز صحفي وصحفية يقضيان عقوبة السجن حاليا في بيلاروس وجورجيا، بجائزة "ساخاروف"، وهي جائزة الاتحاد الأوروبي الأبرز في مجال حقوق الإنسان.

ويعمل أندريه بوتشوبوت، مراسلا لصحيفة "جازيتا فيبورتشا" البولندية الشهيرة، وقد أدين بتهمة "الإضرار بأمن بيلاروس القومي"، وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام، يقضيها حاليا في سجن "نوفوبولوتسك".

أما مزيا أماجلوبيلي، فهي صحفية بارزة أسست اثنتين من وسائل الإعلام المستقلة في جورجيا، وقد أدينت في أغسطس الماضي بصفع قائد شرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة