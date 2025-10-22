محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط طبية لاستقبال المصابين من غزة



قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنه يجري فحص المرضى الفلسطينيين العابرين عبر معبر رفح إلى الجانب المصري للعلاج بشكل سريع للغاية بمجرد وصولهم.

وأضاف خلال تفقد وفد برلماني دنماركي لمعبر رفح البري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "نعطي هذه التقارير إلى غرفة العمليات في المستشفى أن هذا المريض لديه قدر معين من الأمراض وتاريخه الطبي وبعدها ينقل عن طريق سيارات الإسعاف وفقا لتشخيص كل مريض".

وأشار إلى أنه وفقا لهذه الخطة هناك 3 خطوط طبية، الخط الحكومي مع كل الدعم الذي يأتي من وزارة الصحة سواء إسعاف أو أطباء أو ممرضات.

وتابع: "لكن هناك حالات يتم إخلاؤها لمحافظات أخرى قريبة للغاية من سيناء مثل الإسماعيلية وبورسعيد، وهو الخط الطبي الثاني، أما الخط الثالث فيتم إخلاء المرضى من سيناء إلى القاهرة مباشرة".

واستكمل: "إذا كان هناك موقف حرج يُخلى الأشخاص من سيناء إلى القاهرة بشكل مباشر سواء عن طريق السيارات أو الطائرة".

وتابع أنه منذ السابع من أكتوبر كان هناك ما يزيد على ألف فلسطيني في صحة جيدة ويعيشون في مصر حتى يفتح الجانب الآخر من المعبر حتى يعودون إلى منازلهم.