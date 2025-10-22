محامية الكوبي المًرحل من أمريكا لأفريقيا: موكلي مُضرب عن الطعام وهناك مخاوف جدية بشأن صحته

أفادت محامية رجل كوبي قامت الولايات المتحدة بترحيله إلى دولة إسواتيني الأفريقية، اليوم الأربعاء، بأن موكلها يضرب عن الطعام في سجن شديد الحراسة.

ويأتي إضراب الرجل عن الطعام بعد احتجازه هناك لأكثر من 3 أشهر بدون توجيه أي اتهام إليه، أو توفير محام له بموجب برنامج الدول الثالثة التابع لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويشار إلى أن الكوبي روبرتو موسكيرا ديل بيرال، هو واحد من بين 5 رجال تم إرسالهم إلى المملكة الصغيرة الواقعة بجنوب أفريقيا في منتصف يوليو الماضي، في إطار برنامج الترحيل الأمريكي الموسّع إلى أفريقيا، والذي انتقدته جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون، حيث يرون أن المرحلين يتم حرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة ويتعرضون لانتهاكات حقوقية.

وقالت ألما ديفيد، محامية موسكيرا، في بيان تم إرساله إلى وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، إنه مضرب عن الطعام منذ أسبوع، وهناك مخاوف جدية بشأن صحته.