استجاب محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، لنداء برنامج «من ماسبيرو» على شاشة القناة الأولى، بإعادة اسم الشهيد رجائي حتاتة إلى شارع يحمل اسمه، بعد سنوات من رفع الاسم، رغم صدور قرار بإطلاق اسم الشهيد منذ عقود.

وكان اللواء رفعت حتاتة قد روى للإعلامي أحمد سمير، مقدم البرنامج، قصة إطلاق ثم رفع اسم الشهيد رجائي حتاتة، شقيق رئيس الأركان الأسبق مجدي حتاتة.

وعلى الفور، قام محافظ القاهرة بالاتصال بماسبيرو وبأسرة الشهيد حتاتة، وأعاد إطلاق اسم الشهيد كما كان قبل سنوات.

يذكر أن الشهيد ملازم أول بحري رجائي أنور حتاتة هو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية في لواء لنشات الطوربيد بقاعدة بورسعيد البحرية، ومن أوائل الذين اشتبكوا مع المدمرة الإسرائيلية «إيلات» في معركة رمانة البحرية يوم 11 يوليو 1967.

شارك الشهيد حتاتة بشجاعة فائقة في معارك الاستنزاف مبكرا بعد حرب 1967، وخلد اسمه في التاريخ العسكري المصري كأحد شهداء البحرية الأوائل.

وهو شقيق الفريق مجدي أنور حتاتة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.