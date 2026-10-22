محافظ شمال سيناء يفتتح مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام

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افتتح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مبنى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، ورافقه الدكتور عمرو عادل، وكيل وزارة الصحة.

ويأتي افتتاح المبنى في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. ويضم المبنى الجديد الملحق بمستشفى العريش العام 85 سريرا، ويقدم خدماته لـ234 مريضا.

وأكدت المحافظة استمرار جهود تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي شمال سيناء.