بوادر إيجابية على قرب تشغيل مطار برلين الجديد

أعرب مكتب الإنشاءات بمطار برلين الجديد اليوم الجمعة عن تفاؤله بقرب حل مشكلة تشطيبات مبنى مطار برلين الجديد، قبيل الإعلان عن موعد افتتاحه.

وقال هارتموت تسمرمان مهندس الفحص المختص بدائرة دامي-شبريفالد التابع لها المطار اليوم الجمعة بعد سؤاله عن مشكلة خاصة بالمسامير الحلزونية هذه: "إنها في طريقها إلى الحل".

كانت مستلزمات نظم شبكة الحماية من الحريق وتأمين إمدادات الطاقة، التي تم تركيبها قبل سنوات في منشآت الصالة الرئيسية للمطار، قد اختلفت عن المعايير المطلوبة حاليا ، لأنها تغيرت على مدار فترة الإنشاء الطويلة.

وقال تسمرمان داخل لجنة فحص شؤون المطار بمجلس النواب في ولاية برلين إن هناك أشكالا بنائية ستضاف بقدر ما.

وقال المهندس إنه ليس خارجا عن المعتاد أن تتغير إرشادات الاستخدام في ظل وقت إنشاء طويل مثل هذا، مشيرا إلى أن المهم في الأمر هو أن تعمل الأجهزة التكنولوجية كما هو مقرر.

وأضاف تسيمرمان قائلا: "إذا جاء البرهان على أن التشغيل على ما يرام، فإن الأمر سار وفقا للمطلوب".

ويدخل المطار الجديد للعاصمة برلين حيز العمل في أكتوبر 2020 بعد مشاكل عديدة أدت إلى تأخير افتتاحة تسعة أعوام.

وتعتزم شركة تشغيل المطار يوم الجمعة المقبل تحديد الموعد الدقيق لبدء تشغيله.

ويعتزم الرئيس التنفيذي للمطار إنجلبيرت لوتكه دالدروب الإعلان عن نهاية أعمال الإنشاءات في الربع الأول من 2020 من داخل مكتب إنشاءات المطار.