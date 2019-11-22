 اختطاف 7 أجانب على أيدي قراصنة قبالة سواحل غينيا الاستوائية - بوابة الشروق
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اختطاف 7 أجانب على أيدي قراصنة قبالة سواحل غينيا الاستوائية

القراصنة _ أرشيفية
القراصنة _ أرشيفية
مالابو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 8:35 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 8:35 م

أعلنت غينيا الاستوائية اختطاف 7 أجانب على أيدي قراصنة قبالة سواحلها بخليج غينيا.

وذكر مكتب المعلومات التابع للحكومة في غينيا الاستوائية - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الجمعة - أن قراصنة هاجموا سفينة تابعة لشركة "إكسون موبيل"، وهي شركة نفط خاصة مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي بالقرب من حقل زافيرو النفطي.

وأضاف البيان أن مجموع طاقم السفينة كان 15 شخصاً من دول جنوب أفريقيا ، الفلبين، صربيا، والكاميرون.

وكان المكتب البحري الدولي قد قال الشهر الماضي إن حوالي 82% من عمليات اختطاف الطواقم في العالم تتم في خليج غينيا.

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