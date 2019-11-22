إنشاءات جديدة بفرع الأهلي بالشيخ زايد

يشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد خلال الفترة الحالية استكمال مرحلة الإنشاءات والخدمات وفقًا لخطة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب التي تستهدف تقديم خدمات أفضل لأعضاء النادي على كافة المستويات وحرص المجلس على اعتماد كافة المخططات للمنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع .

وكان الفرع قد شهد في الشهور الماضية العديد من الأعمال الإنشائية المختلفة، وهو ما تواصل هذا العام لاستكمال مسيرة أعمال التطوير لتقديم كافة الخدمات والمزايا التي تليق بعضو الأهلي.

وشملت خطة تطوير المبني الاجتماعي الذي استحوذ على أكثر من 12 بندًا تم تنفيذها بالكامل، ومن بينها أعمال الصيانة وتركيب كاميرات المراقبة بالمبنى والاشتراكات، بالإضافة إلى تشغيل صالة الباليه وتعليم الموسيقى، بجانب تشغيل مكتبة الفرع وتطويرها وزيادة عدد الكتب والعناوين فيها لخدمة الأعضاء وأسرهم، وإضافة أنشطة جديدة إليها ومن بينها الرسم ودورات تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال.

كما حظيت الحديقة الرئيسية باهتمام كبيرًا من قبل مجلس الإدارة بعد إضافة 500 مقعد إليها، مع تجديد المقاعد وصيانة ودهانات المقاعد بجانب أعمال التطوير التي تمت في الحديقة الترفيهية الجديدة بتركيب شاشة عملاقة بها، وإضافة 1000 كرسي و250 طاولة لاستيعاب أكبر عدد من الأعضاء.

ولم تتوقف أعمال التطوير عند السابق ذكره بل امتدت إلى مجمع حمام السباحة الذي شهد إجراء عمليات صيانة شاملة للحمام الترفيهي قبل حلول موسم الصيف ودهان جميع غرف الملابس وتركيب كشافات الطوارئ.

وعلى صعيد الاشتراكات والعلاج تم تركيب ستائر معدنية وتفعيل اللوحة الإلكترونية الرقمية لتسهيل الأمر على الأعضاء، بجانب تزويد قسم العلاج الطبيعي بأفضل وأحدث الأجهزة وإستكمال أجهزة الجيم.

وامتد الامر إلى تجهيز الملاعب لإستقبال البطولات فى مختلف الألعاب الرياضية مثل بطولتي السفارات والتنس والكاراتيه، بالإضافة إلى افتتاح واستحداث عدد من المنافذ لخدمة الأعضاء وتركيب 8 شاشات عملاقة .

وحرصت الإدارة على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأعضاء وأسرهم في مختلف المناسبات بجانب إقامة حفلات أعياد الميلاد ومهرجان الألعاب المائية والحفلات الغنائية في الأعياد مع استمرار تشغيل الخيمة الرمضانية للعام الثاني على التوالي.