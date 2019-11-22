سوريا تشارك في أعمال الدورة الـ40 لمؤتمر اليونسكو

تشارك سوريا، اليوم الجمعة، في أعمال الدورة الـ 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، والتي تستمر فعالياتها ليوم الأربعاء المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية /باريس/.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وزير التربية السوري عماد العزب قد سلم للمدير العام المساعد لقطاع التربية في المنظمة الأممية ستيفانيا جيانيني الخطة الوطنية للتربية في سوريا، وقدم عرضاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية لاستمرار العملية التعليمية التربوية ولترميم المدارس المدمرة بفعل الإرهاب واستيعاب الطلاب المتسربين كافة وتحسين البيئة المدرسية وتطوير المناهج والنهوض بقدرات الأطر التدريسية.

كما عقد العزب اجتماعاً موسعاً مع المدير العام المساعد لقطاع الثقافة في المنظمة "ارنستو آتون" أكد خلاله وجوب العمل على إعادة القطع الأثرية السورية التي تمت سرقتها من قبل التنظيمات الإرهابية ووقف عمليات التنقيب غير المشروعة التي تقوم بها معرباً عن استعداد الحكومة السورية لتقديم الدعم اللازم للخبراء والاختصاصيين بالمنظمة في هذا المجال.

وفي لقاءات مع مندوبي كل من مصر والبحرين والإمارات والاتحاد الروسي والإكوادور وفنزويلا والبرتغال لدى منظمة اليونسكو أكد وزير التربية حرص سورية الدائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقياته وأن مشاركة سورية في فعاليات المؤتمر هي ممارسة حق لدولة عضو مؤسس في المنظمة الدولية.

وسيتعين على الدول الأعضاء خلال الدورة الأربعين للمؤتمر العام اعتماد اتفاقية دولية ترمي إلى تيسير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي والتنقل الحر للطلاب والمدرسين.