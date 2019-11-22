يبدأ العد التنازلى لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بشكل جاد، اليوم الجمعة، عندما يقوم الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بتأكيد مسار الدور الفاصل للأربعة منتخبات الأخيرة التى ستتأهل للنهائيات.



وستحدد القرعة أى من منتخبات بلغاريا وإسرائيل والمجر ورومانيا سيلعب فى المسار الثالث، والثلاثة الآخرون سيلعبون فى المسار الأول، أيا كان الذى سيتم اختياره سيسافر إلى مدينة جلاسكو لمواجهة المنتخب الإسكتلندى، على أن يلتقى الفائز مع النرويج أو صربيا فى النهائى.



وواحد من الفرق الثلاثة الأخرى سيسافر إلى أيسلندا فى إحدى مباريات الدور قبل النهائى للمسار الأول، وسيلتقى الفائز منهما مع الفائز من المباراة التى ستجمع المنتخبين الآخرين.



وتقام مباريات الدور قبل النهائى فى 26 مارس، فيما تقام المباريات النهائية لكل مسار بعدها بخمسة أيام ــ المنتخب الذى سيلعب على أرضه سيتم تحديده من خلال القرعة التى ستقام اليوم الجمعة.



وتم تحديد هوية المنتخبات التى ستشارك فى المسار الثانى؛ حيث يلتقى منتخب البوسنة مع ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، فيما يلعب منتخب سلوفاكيا مع ضيفه منتخب إيرلندا.



وتأكدت مباريات المسار الرابع؛ حيث يلعب منتخب جورجيا مع نظيره البيلاروسى، ويلتقى منتخب شمال مقدونيا مع كوسوفو.



وكان الدور الفاصل تم تحديده من الناحية النظرية من دور المجموعات بدورى أمم أوروبا 2018. فى المسار الرابع نجح الأمر مع كل الفائزين بمجموعات المستوى الرابع، فى دورى الأمم، ليحصلوا على فرصة فريدة من نوعها فى التصفيات.



وتمكنت منتخبات إسكتلندا والنرويج وصربيا من تصدر مجموعاتها فى المستوى الثالث بدورى أمم أوروبا ليشاركوا فى الدور الفاصل.



وكان منتخب البوسنة هو الوحيد الذى تصدر مجموعته فى المستوى الثانى بدورى الأمم وفشل فى التأهل لليورو من التصفيات، ونفس الحال ينطبق على المنتخب الأيسلندى الذى كان يلعب فى المستوى الأول فى دورى أمم أوروبا وفشل فى التأهل لليورو من التصفيات، ليشاركا فى الدور الفاصل.



وكانت كل الفرق التى شاركت فى أعلى مستويين بدورى أمم أوروبا تأهلت بالفعل لليورو ليتيحوا الفرص للفرق التى تليها.



أيا كانت الفرق الفائزة بالدور الفاصل ستنضم للعشرين فريقا التى تأهلت بالفعل لليورو، وسيتم تقسيمها فى المجموعات خلال قرعة البطولة التى ستقام يوم 30 نوفمبر الحالى ببوخاريست.