 شوبير: لا صحة لأنباء استقالة الخطيب من مجلس إدارة الأهلي - بوابة الشروق
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شوبير: لا صحة لأنباء استقالة الخطيب من مجلس إدارة الأهلي

إبراهيم سعيد
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:33 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:33 ص

رد أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، على الأنباء التي ترددت حول رحيل محمود الخطيب عن رئاسة القلعة الحمراء لظروف صحية ودعمه للمهندس محمود طاهر في الانتخابات القادمة عام 2021.

وقال شوبير عبر برنامجه التلفزيوني إن محمود الخطيب رئيس الأهلي في حالة صحية ليست سيئة كما يروج البعض.

وأوضح أن الخطيب سيعود من فرنسا خلال ساعات لحضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي المقررة يومي الجمعة والسبت.

وأضاف "الخطيب قد يعود للعلاج في فرنسا وربما يتم علاجه في أمريكا، ولكنه لا يفكر في الاستقالة لظروف صحية وهو الأقرب لخوض انتخابات الأهلي القادمة على مقعد الرئاسة في ظل الإنجازات التي تحققت".

وأشار إلى أن ما تردد عن دعم الخطيب لأي شخص غير صحيح، خاصة أن الأهلي لا يفكر في الانتخابات حاليًا.


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