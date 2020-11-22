سوسييداد يهزم قادش في عقر داره وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

انفرد ريال سوسييداد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه قادش اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل إيبار مع خيتافي سلبيا.

وواصل سوسييداد انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وحقق انتصاره السادس على التوالي لينفرد بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان.

وعادل سوسييداد بهذا أفضل مسلسل انتصارات متتالية في تاريخه وهو الفوز في ست مباريات متتالية حيث كان هذا في موسم 1978 / 1988 .

وتجمد رصيد قادش عند 14 نقطة في المركز السادس بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة كما ظل الفريق بلا أي انتصار في المباريات التي خاضها على ملعبه بالمسابقة هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، وسجل ألكسندر إيساك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 ليقود سوسييداد إلى الفوز الثمين.

وقدم سوسييداد أداء أقل كثيرا من مستواه العالي ، لكنه استحق الفوز على مضيفه الأندلسي الذي اعتمد بشكل كبير على الأداء الدفاعي لكن سوسييداد نجح في صنع بعض الثغرات في دفاع المنافس.

وبدا أن إيساك سيفتتح التسجيل في الشوط الأول لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل كما أبعد فالي خيمينيز الكرة التي سددها ميكيل ميرينو من على خط المرمى.

وألغى الحكم هدفا لميرينو في الشوط الثاني بسبب وقوع زميله ميكيل أويارزابال في التسلل.

وفي الدقيقة 66 ، استغل السويدي إيساك تمريرة زميله عدنان يانوزاي وسجل هدف المباراة الوحيد.

وكان قادش مطالبا بتغيير أسلوب لعبه بعد هذا الهدف لتعديل النتيجة ولكن الفريق لم يستطع تهديد أليكس ريميرو حارس مرمى سوسييداد.

وقال إيساك ، الذي سجل هدفه الثاني في المسابقة هذا الموسم ، : "نشعر بسعادة بالغة لهذا الفوز. ما زلنا في الصدارة لكننا لا ننظر إلى جدول المسابقة. النقاط الثلاثة هي أهم شيء".

وأضاف : "يتعين علينا الفوز في هذه المباريات بأهداف أكثر ، ولكننا سجلنا هدفا واحدا فقط في مباراة اليوم. نحن في فترة جيدة للغاية ، وأمامنا مباراة أيضا في الدوري الأوروبي نسعى لتقديم عرض جيد فيها. نشعر جميعا بالسعادة".

وواصل إيبار مسلسل إخفاقاته أمام خيتافي في الدوري الإسباني وسقط في فخ التعادل السلبي معه اليوم.

وبهذا ، فشل إيبار في تحقيق أي فوز على خيتافي في آخر خمس سنوات ، كان آخر فوز له على هذا الفريق في السابع نوفمبر 2015 .

وعاند الحظ إيبار خلال شوطي المباراة حيث تصدت عارضة مرمى خيتافي لكرة خطيرة في الشوط الأول كما تصدى القائم لكرة أخرى لإيبار قبل نهاية المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع إيبار رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر مقابل 12 نقطة لخيتافي ليقتسم المركز الثامن مع إلتشي.

وشهدت الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة طرد إنريكي جارسيا كيكي لاعب إيبار لنيله الإنذار الثاني في المباراة.