قمة العشرين بالسعودية تقر تعليق مدفوعات الديون حتى يونيو

أقر قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، في البيان الختامي لقمتهم الافتراضية، التي عقدت يومي 21 السبت والأحد، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021، والتي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة.



وتعهّد قادة مجموعة العشرين ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة و"بتكلفة ميسورة"، وتلبية "الاحتياجات التمويلية المتبقية" بشأن هذه اللقاحات.



وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة ختامية، "نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة".



وأوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عقب ختام القمة إن أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا في العالم، من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء.



وبحثت القمة التي تعقد للمرة الأولى في دولة عربية، القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي في مختلف المجالات بحثًا عن توافق بشأنها.